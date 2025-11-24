Matthew Stafford impulsa su candidatura al MVP

Matthew Stafford firmó tres touchdowns y llegó a 30 pases de anotación en la temporada, liderando la importante victoria de los Rams.

Los Rams consolidaron su mejor versión de la temporada con una contundente victoria 34-7 sobre los Tampa Bay Buccaneers, un triunfo que elevó a Matthew Stafford a lo más alto de la conversación por el MVP.

El mariscal de campo firmó otra actuación de autoridad, alcanzó los 30 pases de touchdown en el año —líder de la NFL— y extendió una racha histórica sin intercepciones que respalda su nivel de elite.

Con marca de 9-2, Los Ángeles desplazó a Philadelphia del primer puesto general y volvió a demostrar que es uno de los equipos más completos a seis semanas del cierre de la temporada regular.

Stafford, el rostro del ataque más eficiente

Matthew Stafford volvió a exhibir precisión y dominio. Completó 25 de 35 envíos para 273 yardas y tres touchdowns, lo que lo convirtió en el primer quarterback de la NFL en alcanzar los 30 pases de TD en 2025.

La distancia con sus perseguidores también aporta fuerza a su candidatura: Jared Goff y Dak Prescott suman 23.

Más allá de las cifras, Stafford firmó una actuación impecable: 308 pases consecutivos sin intercepción, una de las ocho rachas más largas del siglo XXI con al menos 300 intentos.

La estabilidad y madurez que muestra bajo el mando de Sean McVay han sido la piedra angular del repunte de los Rams, quienes no solo ganan, sino que dominan.

El propio Stafford reconoció el ambiente favorable en Inglewood: “Hubo un gran ambiente hoy. Nuestra afición hizo un gran trabajo asistiendo. Obviamente, ambos equipos les dieron motivos para celebrar desde el principio y con frecuencia, lo cual fue genial”.

Un arsenal ofensivo con múltiples amenazas

El mariscal no fue la única figura. El cuerpo de receptores volvió a responder con contundencia:

Puka Nacua sumó siete recepciones para 97 yardas, manteniendo su rol de cadena de seguridad en momentos clave.

Davante Adams amplió su liderato en la NFL a 12 recepciones de touchdown, nueve de ellas en los últimos cinco partidos, confirmando que atraviesa uno de los tramos más productivos de su carrera.

También destacó el debut del pateador Harrison Mevis, quien convirtió sus dos primeros goles de campo en la NFL, fortaleciendo un área que había generado dudas en semanas previas.

“Está jugando como el jugador más valioso de la liga”, sentenció Adams sobre Stafford, un respaldo significativo dentro del vestuario.

La defensa, un pilar silencioso pero dominante

El dominio de los Rams no podría explicarse sin su defensa, que redujo a los Buccaneers a 193 yardas totales.

El pass rush fue decisivo: Jared Verse y Kobie Turner registraron dos capturas cada uno, dificultando por completo el plan ofensivo de Tampa Bay.

El funcionamiento equilibrado entre ofensiva y defensa permitió a Los Ángeles superar al campeón defensor Philadelphia Eagles (8-3) y colocarse como el mejor récord de la NFL.

Ahora, los Rams se preparan para visitar a los Carolina Panthers (6-5) en el Bank of America Stadium, con la mira puesta en afianzar su condición de contendientes al título.

