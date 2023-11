Se filtra escena gay que no quiso grabar Matthew Perry en Friends

Matthew Perry y Friends: Escena gay

Controversia en la serie

Fundación Matthew Perry para adicciones

Tras la muerte de Matthew Perry, la cual ocurrió el pasado sábado 28 de octubre, se han compartido varios detalles poco conocidos hasta ahora.

También, los homenajes para el actor, al que se le recuerda por darle vida a Chandler Bing en la serie Friends, son una constante.

En redes sociales se muestran algunas de las participaciones más memorables que tuvo en esta historia querida por muchos en todo el mundo.

Sin embargo, recientemente se filtró una escena gay que el también escritor de plano no quiso grabar en este programa.

Ventilan a Matthew Perry

Con motivo del 25 aniversario de la serie, en 2019, el escritor Saul Austerlitz publicó un libro que causó algo de controversia.

Se trata del texto Generation Friends: An inside look at the show that defined a television era, ¿pero qué pasó exactamente?

De acuerdo con información del portal Homosensual, se realizaron entrevistas a los protagonistas para conocer sus momentos favoritos en el programa.

Además, se les cuestionó sobre algunas historias secretas y respecto a los guiones que nunca vieron la luz. Aquí entra Matthew Perry.