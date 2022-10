El actor de Friends estuvo en coma

Da a conocer ‘lo peor’ de su vida

¿Qué fue lo que le pasó?

El actor Matthew Perry de la popular serie de Friends, regresó al ojo público para comentar lo que fue el episodio más difícil de su vida. Estuvo a punto de morir hace cuatro años cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides, ahora ha decidido que dirá la verdad.

Matthew Perry, de 53 años, fue visto por primera vez desde que reveló que pasó semanas en coma y casi muere a causa de su adicción a los opioides. La serie de Friends ha sido una de las más exitosas y queridas por los televidentes estadounidenses, pero también los internacionales.

El actor estuvo en coma

Perry pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que vivir pegado a una bolsa de colostomía durante nueve meses. La estrella de “Friends” fue fotografiada en Los Ángeles la semana pasada luciendo más saludable que en los últimos años.

Se cree que Perry está soltero desde que se separó de su prometida Molly Hurwitz el año pasado, cuando también lo llamaron por emparejarse con mujeres jóvenes en Raya. La ex estrella de la comedia de situación habló sobre su adicción al alcohol y a los opiáceos que casi lo mata mientras promocionaba sus próximas memorias ” Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing “. ARCHIVADO DE: Matthew Perry