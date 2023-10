Matthew Perry ‘predijo’ su muerte en un capítulo de ‘Friends’

Según informes de The Associated Press, el actor nominado al Emmy fue hallado sin vida, aparentemente debido a un incidente de ahogamiento en su residencia en Los Ángeles.

Conmoción en redes por la muerte de Matthew Perry

Otros como: «¿Qué demonios?», y «No puedo creer que dijo eso», «Qué dolor que se convirtió en una realidad», inundaron las redes sociales.

Los representantes y publicistas de Matthew Perry no han emitido declaraciones en respuesta a las solicitudes de comentarios por parte de The Associated Press.

La policía de Los Ángeles respondió a la dirección que figuraba como la residencia de Perry, a la cuál acudieron de forma inmediata.

El oficial de LAPD, Drake Madison, informó a la AP que los agentes se presentaron en la cuadra «para investigar la muerte de un hombre de alrededor de 50 años».