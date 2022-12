Chucky era un Pastor Belga Malanois

El perro falleció en el cumplimiento de su deber

Mireles se resistió a un arresto y atacó a balazos al agente peludo

Matthew Mireles está acusado del asesinato a balazos de Chucky, un perro policía de Texas, cuando intentaban detenerlo varios agentes. El crimen del hispano de 42 años se considera muy grave, porque legalmente le disparó a un servidor público durante el cumplimiento de su deber.

Lo paradójico en la historia criminal de Matthew Mireles es que todo comenzó cuando un oficial de policía en el área de San Antonio, Texas, sólo quiso ponerle una multa de tráfico. Sin embargo, el hombre se fugó en su camioneta y eso desató la gran movilización policial que culminó con el asesinato del agente de cuatro patas Chucky.

Matthew Mireles es acusado de matar a un agente de la ley

El crimen de Matthew Mireles ocurrió en el año 2019, sin embargo, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. El hispano ya está programado para enfrentar su juicio en San Antonio, Texas el martes seis de diciembre del 2022 en el Condado de Bexar.

La lista de cargos que enfrenta Matthew Mireles son asesinato de un oficial de policía canino, posesión ilegal de un arma de fuego y evadir a un arresto. El agente canino Chucky era un Pastor Belga Malanois, entrenado para el servicio con la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar (BCSO, por sus siglas en inglés).