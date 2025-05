Mattel enfrentará aumento de precios en EE.UU. por los aranceles de Trump

La famosa juguetera Mattel, responsable de la muñeca Barbie, anunció que planea aumentar los precios de sus productos en Estados Unidos debido a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump.

La compañía también ha revelado su intención de diversificar su cadena de suministro para reducir su dependencia de China.

Estas medidas fueron comunicadas por el CEO de la empresa, Ynon Kreiz, en una entrevista con CNBC.

Kreiz indicó que las decisiones se toman como parte de la estrategia para «mitigar» los efectos de la política de aranceles, que podría afectar los márgenes de ganancias de la compañía.

Mattel considers price hikes in response to tariffs after Trump says kids don’t need a lot of dolls https://t.co/STg22FYmU5

— Los Angeles Times (@latimes) May 6, 2025