El joven asistió a los 72 juegos de temporada, pero terminó transfiriéndose a Vanderbilt. Después de un año, fue nombrado titular antes de ser despedido rápidamente y reemplazado por Jerry Stackhouse, lo que lo llevó a transferirse a Chattanooga, donde terminó su carrera universitaria, informó el portal de CBS Sports. Pero, no es lo que llamó la atención de Ryan tras darse a conocer su historia.

¡DE SER REPARTIDOR A CONVERTIRSE EN ESTRELLA! La historia de vida de Matt Ryan, saltó al ojo del público tras la victoria que consiguieron los Lakers contra los New Orleans Pelicans, en el encuentro esperado del miércoles pasado. De ser prácticamente un desconocido para el público, el jugador se convirtió en uno de los favoritos tras conseguir el triunfo durante el juego.

Matt Ryan Lakers: ¿Más de cinco minutos de fama?

El jugador de baloncesto, segundos antes de que terminara el juego, logró robarse la atención de los asistentes y ganarse el respeto de su equipo con un tiro que fue catalogado como magistral. En redes sociales, los fanáticos no dudaron en hablar y detallar aquel movimiento que causó la felicidad y orgullo, debido a que le arrebataron el triunfo a los New Orleans Pelicans.

Ryan encestó un triple justo cuando la bocina puso fin al tiempo regular, Lonnie Walker consiguió otro en la prórroga durante una noche en que totalizó 28 puntos, y los Lakers de Los Ángeles superaron el miércoles 120-117 a los New Orleans Pelicans, informó la agencia The Associated Press. Archivado como: Matt Ryan Lakers