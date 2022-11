La movilización en torno a la defensa del matrimonio homosexual tomó impulso después de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, derogara el pasado 24 de junio la sentencia “Roe contra Wade”, que durante media década protegió el acceso al aborto en el país (Archivado como: Respect for marriage act).

La votación de este miércoles 16 de noviembre supuso un test en la Cámara Alta para esta iniciativa. La legislación promueve que el Gobierno federal de Estados Unidos reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo si es legal en el estado donde se casaron, de acuerdo con información de The Associated Press.

Respect for marriage act. El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un voto de procedimiento para iniciar el debate sobre una iniciativa legislativa para proteger a nivel federal el matrimonio homosexual. Un total de 62 senadores, todos los demócratas más doce republicanos , respaldaron el inicio del debate sobre esa propuesta, a la que 37, todos ellos conservadores, se opusieron.

No sería el paso final

Respect for marriage act. Desde entonces, un gran número de activistas y políticos progresistas han advertido de la posibilidad de que la corte haga lo mismo con otros derechos, como las bodas entre personas del mismo sexo (matrimonio homosexual). De ser aprobada en el Senado, este no sería el paso final, porque de allí el proyecto de ley volverá a la Cámara de Representantes para que le dé el visto bueno definitivo en una fecha todavía por definir, según explicaron a EFE fuentes de la Cámara Baja.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el proyecto de ley que garantiza que las uniones sean reconocidas legalmente bajo la ley es una oportunidad para que el Senado “esté a la altura de sus más altos ideales” y proteja la igualdad matrimonial para todas las personas, según reportó The Associated Press (Archivado como: Respect for marriage act).