Escenas emitidas por televisión mostraron a padres que lloraban frente a la guardería privada, llamada Cantinho do Bom Pastor. El ataque tuvo lugar en el patio de juegos de la guardería, según NSC, la filial local de la red de TV Globo. La emisora mostró una foto del sospechoso, que tenía la cabeza rapada. La policía no ha confirmado su identidad. El alcalde de Blumenau, Mário Hildebrandt, dijo que se suspendían las clases en la ciudad y se declaraban 30 días de luto.

El hombre, que se entregó en una comisaría, aparentemente no tenía relación la escuela, que brinda servicios de preescolar y actividades fuera de horario escolar. Los muertos tenían entre cinco y siete años. Las autoridades trataban de determinar el motivo, dijo el detective policial que dirige la investigación, Ronnie Esteves, a la prensa en Blumenau, una ciudad de 366,000 habitantes en el sur de Brasil, cerca de la costa atlántica.

Matan niños guardería Brasil: “QUÉ DIOS RECONFORTE LOS CORAZONES DE LAS FAMILIAS”

“Que Dios reconforte los corazones de todas las familias en este momento de profundo dolor”, tuiteó el gobernador Mello. La policía militar y la secretaría de seguridad del estado no respondieron de momento a los pedidos de mayor información de The Associated Press. Se había registrado al menos un ataque en una guardería, también en el estado de Santa Catarina, en 2021. Ese agresor mató a puñaladas a tres niños menores de dos años y a dos adultos.

De 2000 a 2022 se han registrado 16 ataques o actos de violencia en escuelas, cuatro de ellos en el segundo semestre del año pasado, según un informe de un grupo de investigadores encabezado por Daniel Cara, profesor de pedagogía de la Universidad de Sao Paulo. Los investigadores prepararon el informe por pedido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.