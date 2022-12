Fue el 30 de noviembre que la mujer ya no regresó a casas y por ello pidieron la colaboración de las autoridades, sin embargo, días más tarde la jovencita apareció, pero muerta. Ella había desaparecido en la prolongación Las Bajadas del municipio de Veracruz; y su cuerpo, sin su bebé, fue hallado en el rancho “Los Arrieros” de la localidad Rancho del Padre del municipio de Medellín de Bravo.

La familia había reportado como desaparecida a la joven de apenas 20 años, ya que salió a reunirse con una mujer que conoció a través de las redes sociales y que al parecer le daría ropa usada para su criatura, sin embargo, ya no regresó a casa y de inmediato interpusieron una denuncia para su búsqueda.

Matan embarazada extraer bebé: ¿CÓMO LA ENGAÑARON?

La familia de la víctima declaró a las autoridades que la jovencita fue engañada para atraerla y cometer el incalificable acto, pues a través de las redes sociales, la víctima conoció a la mujer que le ofreció darle ropa gratis para su criatura, por lo que aceptó sin saber los macabros planes que tenía para con ella.

Al salir de su casa para verse con ella, la hoy detenida y supuesta responsable, ya no regresó y a unos días se encontró su cuerpo en las inmediaciones ya descritas. La policía no detalla cómo mataron a la mujer, solo hace referencia a que ya no tenía a su hijo en el vientre, por lo que comenzó la búsqueda de los hoy presuntos responsables. Archivado como: Matan embarazada extraer bebé