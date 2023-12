Matan al comediante Tou Ger Xiong tras salir de cita con una mujer que conoció en línea

El medio artístico se viste de luto después de darse a conocer la sensible noticia del fallecimiento de popular comediante.

No obstante, la época navideña ha evidenciado un preocupante aumento en actividades delictivas, especialmente la extorsión.

Las autoridades colombianas aún no han señalado la organización criminal detrás de este trágico suceso que acabó con la vida de Xiong.

Secuestro y desenlace fatal en Medellín

La fiscalía local confirmó el secuestro de Xiong, subrayando que el pago del rescate no se realizó a tiempo, según The Associated Press.

«El señor fue víctima de un secuestro, al parecer no se alcanzó a realizar el pago (de la extorsión)», dijo la directora seccional de fiscalías Medellín Sánchez.

«El cuerpo fue hallado a las 2:20 en esta zona boscosa y presentaba lesiones con arma blanca», añadió a sus declaraciones,

La familia, consternada por la pérdida, se moviliza para repatriar el cuerpo de Tou Ger Xiong a Minnesota, detalló la agencia de AP.