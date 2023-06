Según información de The Associated Press , una mujer murió baleada y cuatro miembros de su familia, incluidos tres niños, resultaron heridos en su auto tras la tragedia. Se disponían a estacionarse en un bloque de apartamentos en Texas.

Lamentablemente la mujer murió en el lugar. Un hombre y los niños, que tenían entre 8 y 10 años, quiénes acompañaban a la mujer fueron trasladados a hospitales. Se creía que sus heridas no ponían su vida en peligro, dijo Vegas.

Policía señala sobre los criminales: «Sabemos que están armados. Sabemos que son capaces de disparar»

“No sabemos dónde están. Sabemos que están armados. Sabemos que son capaces de disparar. Así que existe una amenaza definitiva, pero no sabemos mucho sobre los sospechosos”, dijo Vegas. . Dijo que la unidad de la escena del crimen de la Policía de Mesquite también los estaba ayudando en la investigación mientras trabajaban durante la noche para recolectar evidencia.

Los vecinos que viven en las casas adosadas dijeron que es muy tranquilo y que nunca antes habían experimentado algo así. «Cosas como esta realmente no pasan aquí, a la gente no le disparan aquí, es Sunnyvale, realmente no pasa nada», dijo Cerria Traylor, que vive en el complejo.