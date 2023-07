Matan a puertorriqueño al abrir la puerta de la casa de su amigo

«Mi hermano pequeño falleció anoche»

Su esposa y sobrina se lanzaron al suelo para que las balas no las alcanzaran. Pero Reinaldo no tuvo tiempo, cayó herido en el lugar. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg inició la investigación sobre el ataque armado. Explican que el puertorriqueño no fue la única víctima, hay otra en estado crítico en un hospital.

«Con el corazón roto tengo que decir que mi hermano pequeño falleció anoche», anunció en una cuenta de Go Fund Mee, su hermana, Gloria Rivera. «La mayoría de todos sabe cuán unidos éramos y cuán devastados estamos yo y toda mi familia», de esa manera describe su hermana, el calvario que atraviesa su familia en estos momentos. Archivado como: Matan a puertorriqueño al abrir la puerta.