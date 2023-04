Matan a 5 jóvenes en México que eran miembros de un club de moto

Llegaron policías y servicios médicos a la escena

Luego de que los jóvenes recibieran los disparos de parte del grupo armado que se plantó frente a ellos, las llamadas a emergencias se hicieron presentes. Rápidamente unidades del cuerpo de policía de Zacatecas, así como servicios médicos llegaron al lugar de los hechos.

Sin embargo, no lograron llegar a tiempo, una vez en la escena encontraron a cinco jóvenes, cuatro hombres y una mujer entre los 22 y 24 años que ya no contaban con signos vitales. Además de no poder atrapar a los responsables del asesinato, los cuales ya se habían dado a la fuga. Archivo: Matan a 5 jóvenes en México