Massimiliano Allegri regresa al AC Milan como nuevo entrenador del primer equipo

El AC Milan hizo oficial este viernes el regreso de Massimiliano Allegri como nuevo técnico del primer equipo, en sustitución del portugués Sergio Conceicao, cesado tras una decepcionante temporada.

El club no reveló la duración del contrato.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan

