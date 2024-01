Maschalagnia, el extraño fetiche del deseo que provocan las axilas

A este término médico se le conoce como maschalagnia y es una forma de parafilia que no es del todo común.

Esto despierta en una persona un interés erótico que no se reduce a los genitales, si no que a algo más. Cualquier parte del cuerpo es válida.

La maschalagnia está presente en OnlyFans

Según reportó el portal Bad hombre skin, en varias cuentas de OnlyFans han explorado el tema de la maschalagnia. Sí, así como lo lees.

En Ace Squalor se muestra contenido explícito de las axilas, así como del sudor de esta parte del cuerpo. También en X (antes Twitter) hay casos así.

El hecho de que no sea una práctica muy común no significa que no tenga seguidores, al contrario, hay para todos los gustos.

Por lo mismo que no es algo que se considera ‘normal’, a varios les cuesta aceptarlo, pero en realidad les parece muy excitante.