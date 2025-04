Redada en Home Depot de Los Ángeles deja más de 20 jornaleros detenidos

Más de una veintena de inmigrantes indocumentados fueron detenidos este martes en una redada migratoria.

La cual fue realizada por la Patrulla Fronteriza en el estacionamiento de una tienda The Home Depot, en la ciudad de Pomona, condado de Los Ángeles.

Según la denuncia de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), los arrestos ocurrieron en un sitio habitual donde jornaleros ofrecen servicios de construcción a quienes compran materiales.

Testigos afirmaron que los agentes migratorios llegaron en vehículos oficiales de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (CBP), así como en autos sin identificar.

More than a dozen day laborers were detained when ICE agents swept through a Home Depot parking lot in Pomona on Tuesday morning.

«We are here. We are human beings. We’re only here to support ourselves and maintain our families,» said one of the day laborers, who narrowly… pic.twitter.com/6svO1abiPC

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 23, 2025