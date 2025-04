Más de 100 indocumentados detenidos en redada de la DEA.

Más de un centenar de personas indocumentadas fueron detenidas el domingo durante una redada de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en un club nocturno clandestino de Colorado Springs, informaron las autoridades federales.

La operación, que involucró a más de 300 agentes federales y autoridades locales, se llevó a cabo en un establecimiento ubicado cerca de la intersección de South Academy Boulevard y Airport Road.

Según Jonathan Pullin, agente especial a cargo de la División de la DEA en Rocky Mountain, en el club había más de 200 personas en el momento de la intervención.

#DEA Rocky Mountain led a multi-agency enforcement operation along with our local and federal partners early this morning.@DHSgov has taken more than 100 illegal aliens into custody. Drugs and weapons have also been seized at this underground nightclub in Colorado Springs. pic.twitter.com/R4Smb3voAg

— DEARockyMountain (@DEAROCKYMTNDiv) April 27, 2025