Maryfer Centeno revela la verdad sobre la despedida de Adamari López

La experta en lenguaje corporal sorprende con sus declaraciones

“Se ve una expresión ligeramente triste”

Maryfer Centeno Adamari despidiéndose. La noticia sobre el despido de la ex conductora del programa Hoy Día, Adamari López sorprendió a todos en las redes sociales, debido a que no esperaban que una de las más queridas del show saliera de esta manera. Cabe recordar que la boricua más querida por todos los hispanos estuvo en Telemundo por más de una década.

Tras darse a conocer el anuncio oficial por parte de la cadena de televisión, la conductora puertorriqueña se despidió de sus fans con un emotivo video en donde revela que hubo un acuerdo mutuo entre ella y Telemundo. Sin embargo, las sospechas han invadido las redes sociales en donde aseguran que fue un despido inesperado.

Maryfer Centeno analiza el video de Adamari despidiéndose

Adamari compartió un video donde se encuentra despidiéndose de sus seguidores, el cual fue analizado por la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno. Tras haber analizado la grabación de la boricua, la experta dice la verdad de cómo es que se siente la ex conductora en su despedida.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”, dijo Adamari en su grabación.