“Este caso ha sido muy manoseado, se han contado millones de versiones y de pronto un día dije ‘mi propia historia no la he contado yo’, porque por hay versiones mías que no son contadas por mí. Entonces yo dije ‘merezco tomar ese derecho que tengo de contarlo yo misma’ y poder ahora transmitir a toda esa gente que me ha hecho favor de de estar pendiente de seguirme en mi carrera profesional y de haber de haber estado también cerca de alguna manera con este caso, con este gran escándalo, este durante muchos años”.

Mary Boquitas En Boca Cerrada: Te escribes como que de niña siempre fuiste una persona muy extrovertida y a los 15 años, ¿cuando te casaste con con Sergio Andrade, perdiste todo eso?

“Tristemente no me di cuenta y tristemente tampoco decidí yo cambiar. Cuando una persona empieza una nueva relación en su vida y una relación de amor, como fue mi caso con este señor, pues no me di cuenta. La verdad es que no me di cuenta porque estaba muy chiquita, no tenía un parámetro. No tenía cómo comparar a mi primera relación con un muchacho. Y no era un muchacho, era todo un hombre”.

“Entonces no me di cuenta, fue paulatino y yo obviamente al venir de Reynosa, Tamaulipas, de un colegio de monjas, tenía una información muy pequeñita, era ignorante en el sentido de muchísimas cosas, conocía casi nada. Entonces no me di cuenta, la verdad, cuando ya de pronto ya estaba metida en una relación de manipulación, de abuso, de muchísima violencia emocional, mental y física. Pero fíjate lo que son las cosas, literal la cárcel fue la que me liberó de esta situación”. Archivado como: Mary Boquitas En Boca Cerrada