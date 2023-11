Marvel’s Spider-Man 2 es una obra maestra de PlayStation

El cambio entre personajes no es como lo que llegamos a ver en GTA V (2013), ya que no puedes cambiar entre ellos mientras estás en una pelea, o haciendo una misión principal.

Vuelven las misiones de Mary Jane

Mary Jane ha vuelto, y esta vez sus secciones nos han encantado.

¿Recuerdas esos momentos en donde nos descubrían y perdíamos de forma instantánea? pues eso ha cambiado.

Jugar con Mary Jane nos ha recordado muchísimo a las secciones de Ellie en The Last Of Us Part II.

Ahora en lugar de ser detectados y perder, podemos escondernos, neutralizar y contraatacar a nuestros enemigos con un paralyzer.