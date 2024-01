El día que Martina Navratilova salió del clóset

Martina Navratilova, una leyenda del tenis

Salida del clóset y activismo

Controversia sobre atletas trans en 2019

Es una de las tenistas más ganadoras de todos los tiempos. Simplemente, ganó Wimbledon en nueve ocasiones.

A pesar de nacer en Praga, Checoslovaquia, el 18 de octubre de 1956, esta exitosa atleta se naturalizó estadounidense en 1975.

Fue en 2006 que se convirtió en pareja de Julie Lemigova. Juntas criaron a las dos hijas, del matrimonio pasado, de Julie.

En varias entrevistas, la ex tenista Martina Navratilova, quien superó al cáncer de garganta y mama el año pasado, recordó el día que salió del clóset.

Sentía atracción tanto por hombres como por mujeres

De acuerdo con lo que escribió en su libro Being Myself, la ex tenista Martina Navratilova sentía atracción tanto por hombres como por mujeres.

Fue hasta los 18 años de edad que tuvo su primera relación con una mujer al mismo tiempo que estaba enamorada de un joven.

Al descubrir la orientación sexual de Martina, sus padres, en especial su papá, se sintieron perturbados. Él decía que era una ‘enfermedad’.

Por si fuera poco, llegó a expresar que hubiera preferido que su hija fuera ‘prostituta’, lo cual le trajo un sinnúmero de críticas.