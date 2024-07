Muere Martin Phillipps, lider de la banda The Chills

No pasó mucho tiempo para que se convirtieran en todo un éxito en su país natal, Nueva Zelanda.

De acuerdo con información de The Guardian, Martin Phillipps fundó The Chills en 1980.

A los 61 años de edad, y sin que se revelaran más detalles, murió Martin Phillipps, cantante y guitarrista de la banda The Chills.

Sobre su enfermedad, le reveló a The Guardian en 2014 que tener hepatitis C era como tener una relación más estrecha con la mortalidad.

Durante una etapa de su vida, Martin Phillipps luchó contra su adicción a las drogas y al alcohol, así como contra la hepatitis C.

En esta misma charla, Martin Phillipps confesó que pasar a la etapa cinco era ya entrar al cáncer.

«Así que ya es cirrosis hepática, y eso significa que realmente no sé cuánto tiempo me queda”, declaró el líder de The Chills.

Su último álbum de estudio fue Scatterbrain, el cual lanzó la banda en el 2021.

En un documental de la banda que se estrenó en el 2019, le decían a Phillipps que tal vez le quedaban algunos meses de vida por la hepatitis C que contrajo en los 90′.