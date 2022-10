¡Ni quién lo imaginara!

Se filtra video íntimo

Sorprende a sus seguidores

La famosa Martha Stewart encendió las redes este sábado por la tarde al publicar un video muy ‘candente’ haciendo promoción de un inusual producto. Los seguidores y usuarios de redes sociales no tardaron en viralizar el filme y compartirlo en todas las plataformas

A través de su cuenta oficial de Instagram la empresaria publicó el corto video donde con taza en mano, promociona las nuevas cápsulas de café con especias de calabaza de la compañía Green Mountain. La noticia fue tendencia en Google Trends el sábado por la noche.

Así apareció Martha Stewart

“Estoy disfrutando el sabor natural de la especia de calabaza de Green Mountain Coffee Roasters, y nada más, literalmente”, dijo mientras se le podía ver usando solo delantal blanco con el logo de la empresa de cápsulas de café que promocionó en su cuenta de Instagram.

“Solo mira esto… algo de belleza natural… No, no, yo no. Mi café Green Mountain Coffee Roasters Pumpkin Spice. Está hecho con sabores naturales, eso significa que eliminaron lo artificial y no dejaron nada más que bondad”, dijo la empresaria en el polémico video.