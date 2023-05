Reaccionan a la sesión de fotos de la famosa

Luego de que la sesión de fotos de Martha Stewart fuera publicada y se esparciera por las redes sociales, los internautas han reaccionado ante las fotografías de la famosa. Por medio de comentarios en la publicación de la cuenta Pop Base, internautas se manifestaron hablando sobre la presentadora.

“Si no me veo tan bien a los 81, he decidido que nunca volveré a salir de mi casa”, “¡Guau! No puedo creer que tenga 81 años”, “La edad es solo un número; Felicidades”, “Envejeciendo como un buen vino”, “Se ve increíble para tener 81 años”, “Se ve tan bien, ojalá yo fuera tan bonita a los 81”, “¿Los 81 son los nuevos 18?”. Son tan solo algunos de los comentarios dejados en la publicación de Twitter.