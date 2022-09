La guapísima actriz asegura que no ha llegado el hombre indicado a su vida

“Todo eso son chismes, y si fuera cierto, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos”, señaló ante las especulaciones de su presunta relación con el protagonista de ‘Soltero con hijas’. Posteriormente le cuestionaron sobre los rumores de la separación entre el galán de telenovelas e Irina Baeva por lo que Martha Julia respondió de manera tajante: “Sin comentarios, cero comentarios de eso, yo no me meto”, señaló.

En cuanto a su vida amorosa dejó en claro que no hay romance, “Aunque no lo crean ahorita estoy muy soltera, muy contenta, muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos, así me toco hasta ahorita, no ha llegado el hombre para que esté a mi lado y que yo les pueda presumir y les pueda decir aquí estoy con el hombre que amo, pero pues no, estoy soltera, disfrutando, ¿por qué no?”, concluyó la actriz. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Martha Julia aclara rumores.