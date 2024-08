La conductora mexicana Martha Figueroa revela cómo perdió a su primer bebé

Martha Figueroa revela cómo perdió a su hijo

«Salí con mi caja de cenizas en lugar de un bebé», declaró

La conductora abrió su corazón con el Burro Van Rankin La reconocida conductora Martha Figueroa ha compartido un capítulo doloroso y hasta ahora poco conocido de su vida: la trágica pérdida de su primer bebé durante el parto. Este episodio, que la dejó marcada profundamente, salió a la luz en 2023 durante su participación en el programa “El hotel VIP”. Y fue ampliado en una conversación reciente con el Burro Van Rankin en YouTube, donde decidió abrir su corazón y hablar sobre esta dura pérdida. Figueroa, conocida por su carácter abierto y su capacidad para conectar con su audiencia, decidió romper el silencio sobre esta experiencia desgarradora que había mantenido en privado. MARTHA FIGUEROA CONFIESA CÓMO PERDIÓ A SU BEBÉ Recordando los eventos, relató que su parto comenzó con aparente normalidad. Su esposo, entusiasta y lleno de esperanza, grababa el momento mientras ella enfrentaba un prolongado trabajo de parto. TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Mhoni Vidente hizo escalofriante predicción sobre devastador megaterremoto Sin embargo, el tiempo pasó y algo no estaba bien. «Estuve mucho tiempo en trabajo de parto… No oigo que llora», destacó durante la entrevista. «Entonces le pregunto: ‘¿Por qué no llora?’, y ya no me acuerdo de nada», recordó Figueroa con voz quebrada.

¿Qué pasó con el bebé? El médico, le comunicó que la situación se estaba complicando y le pidió que fuera fuerte. El dolor se intensificó cuando el médico insinuó que ella podría haber sido la causa del sufrimiento fetal. «Lo primero que me dijo fue que tuvo sufrimiento fetal, que eso es en parte culpa de ellos por no sacarlo a tiempo, pero me dijo tal vez no te cuidaste bien», aseguró. Esta acusación sin fundamento dejó a la conductora desorientada y devastada, ya que ella había recibido atención médica adecuada durante el embarazo.

«No lo conocí» El drama se intensificó cuando Figueroa fue informada de la muerte de su bebé sin la oportunidad de despedirse. «Fue horrible Burrito, horrible porque además mi mamá había venido a ayudarme, estaba nuestra amiga y le dijeron lo que me pasó y cuando me subieron al cuarto de recuperación». «Todos con unas caras no sabían qué decirme, pero yo estaba en shock. Mi esposo estaba haciendo trámites», declaró la conductora. «Yo recién despertando de la anestesia y no entendía nada. Al día siguiente me salí del hospital caminando porque no me querían dar de alta y me fui porque vivía a tres cuadras», destacó.

«Salí con mi caja de cenizas en lugar de un bebé» Esta ausencia de respuestas claras y la negativa a permitirle ver a su bebé alimentaron sus sospechas sobre una posible negligencia médica. A pesar de la profunda pérdida, Martha Figueroa decidió no permitir que esta tragedia definiera su vida. «No lo conocí. Se lo habían llevado y no me dejaron verlo. Después lo pensé y dije ‘quizá era para que no pidiera autopsia’», declaró la conductora. «No sé el caso es que salí con mi caja de cenizas en lugar de un bebé, misma que aún tengo en mi casa», finalizó la comunicadora en entrevista.

«Alex es lo mejor que me ha pasado en la vida» Su determinación y fortaleza la llevaron a buscar una nueva oportunidad de felicidad. Un año después de la tragedia, quedó embarazada nuevamente y dio a luz a su hijo Álex, quien hoy en día representa una fuente inagotable de alegría en su vida. «Si hubiese tenido al otro bebé, tal vez Álex no estaría aquí y Álex es lo mejor que me ha pasado en la vida», concluyó Figueroa. La revelación de Figueroa no solo busca exponer la crudeza de su experiencia, sino también ofrecer una luz de esperanza para aquellos que enfrentan situaciones similares.

DA CLICK EN LA FOTO PARA ESCUCHAR A NATALIA RAMÍREZ Y LA VERDAD DE LA NUEVA TEMPORADA DE BETTY LA FEA