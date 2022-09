Ante esto, personalidades del mundo del entretenimiento no dudaron en emitir mensajes de condolencias, sin embargo no a todos les fue ‘bien recibido’ el mensaje, como a Martha Debayle, la cual tacharon de “rídicula” usuarios de redes sociales.

La conductora también de nacionalidad mexicana, Martha Debayle, no pudo contener los sentimientos que le causaba la pérdida de su majestad la Reina Isabel II, esto mientras se encontraba dando la noticia en vivo para su programa de radio.

Tras la reciente lamentable noticia del fallecimiento de la monarca de Reino Unido , medios de comunicación y celebridades no dudaron en expresar sus condolencias a la familia real. Sin embargo hubo a quienes ‘les salió mal’ como a la presentadora nicaragüense Martha Debayle recibe burlas por llorar en vivo la muerte de la Reina Isabel II.

“Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos. Y… pues hoy ya no está, ahora sí que para todos los ingleses que escuchan nuestro programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, expresó entre sollozos la conductora originaria de Nicaragua.

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel, como mi hija que me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo”, se escuchó a Martha Debayle en la grabación proporcionada por usuarios de redes sociales.

“Martha Debayle es la clásica oportunista que le vale madr.. embarrar a sus hijos”, “Martha Debayle es una vieja ridícula”, “Hay gente ridícula, pero Martha Debayle se gana el premio mundial” y “Pero si tu eres de Nicaragua, no te hagas la europea”, son algunos de los tweets más destacados.

Tras los comentarios de Martha Debayle las críticas y burlas no se hicieron esperar, pues usuarios de redes sociales como Twitter y Tiktok no dudaron en expresar con gracia las declaraciones que ofreció Martha Debayle por la muerte de la Reina Isabel II.

¿Le salió ‘peor’ a Martha Debayle?

Ante las críticas la presentadora aún no ha dado ‘replica’ a los comentarios de burla en su contra. Sin embargo, la nicaragüense se mantiene en tendencia por los comentarios que realizó en vivo donde se escuchaba notoriamente afectada.

La situación parece que no parará ahí, pues tras los populares memes ahora usuarios de redes sociales vinculan a Martha Debayle con un polémico personaje de Nicaragua. “La ridícula de Martha Debayle platicando que la ridícula de su hija lloró por la muerte de Isabel II porque pensaba que era su abuelita. No me imagino cómo se va a poner cuando sepa que está emparentada con uno de los más sanguinarios de la historia: Anastasio Somoza”, concluyó la usuaria de Twitter @tania_rd