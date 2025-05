MARTA: La manera más fácil, económica y rápida de moverse por Atlanta

Horarios de funcionamiento

MARTA adapta sus horarios para ofrecer el mejor servicio posible tanto en días regulares como durante grandes eventos:

Trenes: Entre semana: de 4:45 a.m. a 1:00 a.m; Fines de semana: de 6:00 a.m. a 1:00 a.m.

Autobuses: Entre semana: de 5:00 a.m. a 1:00 a.m; Fines de semana: de 5:00 a.m. a 12:30 a.m.

Durante eventos importantes, MARTA puede extender los horarios y aumentar la frecuencia para facilitar la llegada y salida del público.