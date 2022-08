Marta Hazas habla en exclusiva para Mundo Now

La actriz presenta su nueva serie “Días Mejores”

Puedes disfrutar la primera temporada por Paramount+

Marta Hazas Días Mejores. La reconocida actriz española, Marta Hazas, habla en exclusiva para Mundo Now, sobre su nuevo proyecto, el cual está teniendo mucho éxito, se trata de la nueva serie titulado Días Mejores (When You Least Expect It). Ya puedes disfrutar de la primera temporada a través de Paramount+.

La querida artista interpreta a Sara, y cuenta con un gran elenco como Blanca Portillo, Francesc Orella, Marta Hazas, Erick Elías y Alba Planas. La serie trata de cuatro desconocidos que se encuentran en una terapia de algunos padres que han perdido a sus parejas, y ahí cuenta lo que significa perder a alguien, según Telemadrid.

Marta Hazas Días Mejores: ¿Qué retos representó hacer a tu personaje?

“La verdad es que Sara es un personaje de esas mujeres maravillosas llena de matices, es una médico, una persona excepcional que tiene toda su vida estructurada, a raíz de perder a su marido ve como todo su universo se tambalea. Y también los cimientos de cómo ella piensa y cómo se enfrenta a los problemas”.

“Esto lo vamos a ver en clave de comedia más emotiva y vamos viendo como el personaje va dándose cuenta poco a poco que a lo mejor es un poco vulnerable, ir a ayuda o ir a terapia tampoco es una cosa tan mala y descabellada”, cuenta la actriz sobre su personaje en la serie Sara.