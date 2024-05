Marlene Favela habla por primera vez del hijo de Fernando Colunga

«¿Cómo?, ¿cuándo?, ¿cuándo estábamos grabando la novela? No, imposible, me hubiera enterado, ¿cómo? Oigan, yo vivo en otro planeta», aseguró.

«¿Pero es real?»

En ese sentido, afirmó que Colunga nunca habló sobre su vida privada durante el rodaje de la telenovela.

«¿Pero es real?, ¿cuándo estábamos grabando la novela? No, no lo compartió. No sabía, me estoy enterando», declaró ante los reporteros.

Con risas y abriendo los ojos ante la confirmación de la prensa, Marlene Favela destacó que no sabía sobre la presencia de un nuevo integrante en la familia de Colunga.

«No les creo, no lo compartió. No sabía, apenas me estoy enterando», destacó la protagonista de ‘El Maleficio’ a las cámaras.