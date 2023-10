Marlene Calderón dice la verdad de lo que pasó con Ana Dalay

¿La muerte de Ana Dalay fue un homicidio imrpudencial?

Antes de finalizar con este tema, Marlene Calderón insistió en que la muerte de Ana Dalay, hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade, fue por un descuido.

«Pudo haber sido un homicidio imprudencial. Yo no creo que Gloria haya querido matar a su hija», expresó.

También, dijo que le agradece a Dios por no haber sido una de las elegidas de Sergio Andrade para hacer lo que hicieron con el cuerpo de la bebé.

«Ahí sí no sé nada, me encerraron en un cuarto y ya no supe nada y no estoy diciendo algo que no se sepa porque las personas que participaron ya hablaron».