El día que Marlene Calderón llamó ignorantes a los fans de Gloria Trevi

«Yo no entiendo a toda la gente que le sigue, a lo mejor es muy ignorante, a lo mejor es esa gente como nosotras cuando estábamos chicas que le creen todo lo que dicen».

Cabe destacar que la ex corista de Gloria Trevi no solía dar con frecuencia declaraciones de este tipo.

En una entrevista que le concedió al periodista Jorge Carbajal para el programa Paparazzi TV, Marlene Calderón no se guardó nada.

A continuación, recordamos la ocasión en que llamó ignorantes a los admiradores de la intérprete de temas como Esa hembra es mala y Todos me miran.

Sin duda, una de las que más llama la atención de los internautas es Marlene Calderón, ex corista de la cantante regiomontana.

«¿Qué envidia le voy a tener a una delincuente?»

Antes de su polémica declaración, Marlene Calderón se preguntó que qué envidia podría tenerle a una delincuente, refiriéndose a Gloria Trevi.

«Que no se dé tanta importancia, no es tan importante, que no se crea tanto para que le podamos tener envidia», expresó.

Segundos después, la también cantante dijo que Gloria es muy buena para manipular y que tenía mucha ‘labia’.

«Por algo hizo lo que hizo, por algo no se le iba ninguna. Cuando una de las muchachas me propuso eso, yo casi salí corriendo de ahí». Aún habría más.