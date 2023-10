El día que Marlene Calderón llamó «delincuente» a Gloria Trevi

No solo se hablará de temas policiales, sino que Cornejo abordará las principales problemáticas que enfrenta la comunidad hispana en EEUU.

«Pues para empezar nose a que demonio se encomiendo, porque no todo lo que brilla es oro», continúa diciendo sobre la cantante.

«Que no se de tanta importancia por favor, que envidia le voy a tener yo a una delincuente», fueron las palabras de Marlene al inicio de la entrevista.

A continuación, recordamos la ocasión en que Marlene Calderón le dijo delincuente a la intérprete de temas como Esa hembra es mala y Todos me miran.

«Por algo no se le iba ninguna, cuando a mi una de las muchachas me propuso eso yo casi salí corriendo de ahí», agregó la excorista.

Cabe destacar que la excorista de Gloria Trevi no solía dar con frecuencia declaraciones de este tipo, y en ese momento reveló toda la verdad.

«Gloria ya era mayor de edad, ya sabía lo que hacía, pero como esta mal de la cabeza y se convirtió en una persona que fue victimaria y fue injusto que la dejaran libre o mejor dicho no hubo pruebas», dijo.

«Ella ya era el cerebro, ella veía muchachas a base de mentiras, a base de una manipulación que me cuesta mucho trabajo ahorita entenderlo», agregó.

«Pero Gloria llegó y a ella no se le resistía ninguna con sus historias, porque ella era la que armaba todo», dijo en la entrevista.

También ataca a los seguidores de Gloria Trevi

«Yo no entiendo a toda la gente que le sigue, a lo mejor es muy ignorante, a lo mejor es esa gente como nosotras cuando estábamos chicas que le creen todo lo que dicen», mencionó.

También, Marlene dejó en claro que las lágrimas de la cantante mexicana eran ‘de cocodrilo’, pues se trata de una actriz.

Calderón compartió también que la cantante les lloraba a ella y a otras chicas que fueron víctimas de Sergio Andrade.

«Era su consigna, no importaba ya si había una niña con talento o no. En mi caso, a mí me conocieron cantando», comentó. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.