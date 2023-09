¿A qué se dedica Marlene Calderón actualmente?

Se trata de las pocas veces que la ex corista se animó a platicar de su experiencia con Gloria Trevi y Sergio Andrade.

Además, usuarios de redes sociales no dudaron en mandarle el pésame, a pesar de que desde hace años se alejó de la vida pública.

Una de las personas que le expresaron sus condolencias fue la cantante Gloria Trevi, lo que da a entender que no hay problemas entre ellas.

Cabe resaltar que no se trata del hijo que tuvo con el productor musical Sergio Andrade. La ex corista nunca dio a conocer las causas de su muerte.

¿Por qué ocultan su identidad en la serie?

Un aspecto que no puede hacerse a un lado, y que no ha sido del agrado de los seguidores de la serie, es que no se han mostrado los personajes con sus nombres reales.

En el caso de Marlene Calderón, hubo mucha confusión, ya que se le dio el nombre de Gladys, pero se presentó con otra historia.

En otras palabras, se mezclaron los hechos de la vida real, pero se descubrió que era ella con la recreación de una escena que en realidad pasó.

La actriz regiomontana Evelin Álvarez, quien ganó el certamen Miss Nuevo León 2019, le da vida a ‘Gladys’ en la serie.