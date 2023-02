Markin López habla de su protagonismo en “Cabo” para MundoNow

El actor lagunero dijo: “Mi querido Sebastián, en paz descanse, cómo hay personas que te pone la vida y no te explicas cómo, él ya no está con nosotros pero me marcó en la vida, yo montaba mis obras en el Colegio Cervantes de Torreón, tenía una exnovia actriz que en una reunión estaba Sebastián, él montaba una obra llamada ‘Se Busca Marido’, faltaba un personaje y me dijo no sé porqué ‘¿Oye, te animas?’, y dije ‘va’, sacamos el trabajo dignamente y a partir de ahí me dije ‘Wow, quiero hacer esto toda mi vida’. Archivado como: markin lópez mundonow cabo.

El lagunero aseguró que fue un reto entrar en el mundo de la actuación

Markin atravesaba una buena etapa en el futbol, sin embargo, las luces de entrar en el mundo de la actuación lo cegaron positivamente y terminó dedicándose a ser actor, incluso Markin dejó a la selección de playa en la que jugaba, quienes terminaron siendo subcampeones del mundo, sin embargo, en la cuestión de si se arrepiente o no de haber entrado a la actuación él respondió lo siguiente.

"Totalmente llegué a dudar, ahorita te lo cuento con una sonrisa en la cara pero en su momento fue terrible, me salí de mi casa a jugar futbol a los 14 años en Lerdo, Durango, toda mi vida era comer, jugar, dormir, antes de ir al mundial de futbol de playa me decía a mí mismo que estaba harto, ya no quería jugar futbol, luego me entero que México es subcampeón y lloré mucho, sin embargo, a día de hoy no pude haber tomado mejor decisión, me siento bien, me gusta hacer lo que hago", declaró Markin.