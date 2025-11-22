Marjorie Taylor Greene anuncia su renuncia al Congreso tras una ruptura abierta con Donald Trump

Marjorie Taylor Greene renuncia

Ruptura definitiva con Trump

Presión dentro del partido

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, una de las figuras más visibles y polémicas de la derecha estadounidense, anunció que dejará su escaño en la Cámara de Representantes el 5 de enero de 2026.

Además, la legisladora por Georgia difundió un video de más de diez minutos en redes sociales para explicar las razones detrás de su salida.

Aseguró que nunca logró adaptarse al ambiente político de Washington y afirmó que fue “rechazada” por la élite desde su llegada.

Su renuncia se produce en medio de un distanciamiento cada vez más evidente con el presidente Donald Trump.

La fractura con Trump: un quiebre inesperado

Durante años, Greene fue considerada una de las defensoras más férreas del movimiento MAGA.

Sin embargo, su relación con el presidente empezó a deteriorarse por desacuerdos en temas clave de política exterior y sanitaria.

Las tensiones escalaron cuando la congresista criticó públicamente el manejo presidencial de documentos vinculados a Jeffrey Epstein.

Trump respondió llamándola “traidora” y “excéntrica”, dejando claro que no la respaldaría en una eventual reelección.