Marjorie Taylor Greene anuncia su renuncia al Congreso tras una ruptura abierta con Donald Trump
Publicado el 11/22/2025 a las 17:13
- Marjorie Taylor Greene renuncia
- Ruptura definitiva con Trump
- Presión dentro del partido
La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, una de las figuras más visibles y polémicas de la derecha estadounidense, anunció que dejará su escaño en la Cámara de Representantes el 5 de enero de 2026.
Además, la legisladora por Georgia difundió un video de más de diez minutos en redes sociales para explicar las razones detrás de su salida.
Aseguró que nunca logró adaptarse al ambiente político de Washington y afirmó que fue “rechazada” por la élite desde su llegada.
Su renuncia se produce en medio de un distanciamiento cada vez más evidente con el presidente Donald Trump.
La fractura con Trump: un quiebre inesperado
Durante años, Greene fue considerada una de las defensoras más férreas del movimiento MAGA.
Sin embargo, su relación con el presidente empezó a deteriorarse por desacuerdos en temas clave de política exterior y sanitaria.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Las tensiones escalaron cuando la congresista criticó públicamente el manejo presidencial de documentos vinculados a Jeffrey Epstein.
Trump respondió llamándola “traidora” y “excéntrica”, dejando claro que no la respaldaría en una eventual reelección.
Una renuncia anunciada tras meses de confrontación
El video publicado por Greene marca el cierre de una etapa caracterizada por su estilo combativo.
La legisladora señaló que su decisión fue motivada por la sensación constante de no pertenecer al mundo político tradicional.
Dijo haber enfrentado rechazo no solo entre opositores demócratas, sino también dentro de su propia bancada.
Ese ambiente, afirmó, hizo insostenible su permanencia en el Congreso.
Efectos dentro del Partido Republicano
La salida de Greene se suma a la de otros legisladores que dejaron el cargo tras enfrentarse a Trump.
El fenómeno refleja la fuerte presión que enfrentan los republicanos que se atreven a cuestionar al mandatario.
Para analistas políticos, la renuncia vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la influencia de Trump dentro del partido.
Aunque Greene había construido una base sólida entre sectores radicales, el distanciamiento terminó por debilitar su posición interna.
Una figura polémica que deja un vacío
Marjorie Taylor Greene saltó al escenario nacional por sus declaraciones incendiarias y su participación activa en la línea más dura del Partido Republicano.
Sus posturas la convirtieron en una protagonista constante de controversias, pero también en una voz influyente entre votantes conservadores.
La congresista deja un vacío en un sector que la veía como una aliada firme en batallas ideológicas.
Con su renuncia, se abre una competencia interna por el control de ese espacio político.
Qué viene después
Greene no detalló sus planes futuros, aunque insinuó que seguirá participando en debates públicos.
Su salida también deja incógnitas sobre cómo reaccionará la base republicana que la respaldó durante su mandato.
Además, su renuncia podría desencadenar reacomodos en la bancada conservadora, especialmente entre quienes buscan distanciarse de Trump sin perder apoyo electoral.
Lo que sí es claro es que la ruptura entre Greene y el presidente marca uno de los quiebres más significativos dentro del movimiento conservador en los últimos años, apuntó ‘EFE’ y ‘CNN en Español‘.