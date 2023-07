«Está muy expuesto públicamente. Es su vida privada y él no decidió ser público. Si el día de mañana quiere ser figura pública, eso es algo de él, pero ahorita no soy quién para publicar algo que es tan personal, tan íntimo y tan de mi hijo», declaró Marjorie de Sousa a la prensa, tras las preguntas insistentes sobre la convivencia del actor y su hijo.

La actriz Marjorie de Sousa, explotó ante los medios de comunicación después de ser cuestionada sobre la relación que existe entre el pequeño Matías Gregorio y su papá, Julián Gil. En medio de las preguntas insistentes por parte de los reporteros, ella señaló que no va a decir si su hijo pregunta por su famoso papá, debido a que es su vida privada y él no pidió ser figura pública.

«Hay muchas cosas que van muy por arriba de mis sentimientos. Número uno es mi hijo y siempre ha sido mi hijo. Como hay cosas que no se saben, por eso me las guardo; yo las sé, mi familia las sabe y Maty está muy bien», detalló la protagonista de telenovelas ante los sucesos que ocurrieron entre el padre de su hijo y ella, según People En Español.

Marjorie de Sousa Matías: «No se lo merece él»

A medida que la historia de la separación de Julián Gil y Marjorie de Sousa ha ido evolucionando, surgen dudas sobre si en algún momento la actriz lo dejará convivir con Julián Gil, pero en esta ronda de preguntas por parte de los reporteros ella aseguró que «es un tema muy personal» y solo hablará de eso con su hijo, en privado.

«Eso es un tema muy personal y es un tema que va a tocar cuando toque con mi hijo. Ya no conflictos ni nada por ese tema, ¡por favor no! No se lo merece él, quiere una infancia feliz para él y la he logrado hasta ahorita. Y quien conoce a mi hijo sabe cómo es y el niño, y ser humano tan maravilloso que es», declaró Marjorie de Sousa y citó People en Español.