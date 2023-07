Marjorie de Sousa comparte fotografía de su novio

De acuerdo con diversos medios, ahora la pareja se encuentra comprometida, aunque sin planes de boda todavía. Recordando que la actriz y Julián Gil han estado en una batalla legal por la custodia de su pequeño hijo Matías, pues asegura que Marjorie no deja que lo vea.

Marjorie de Sousa novio: Feliz en su relación

Marjorie ha dejado claro en diversas ocasiones que está más que satisfecha y en paz con su pareja. «¿Cómo me veo? Estoy feliz», dijo De Sousa durante un evento en Ciudad de México. «En el amor no necesitas casarte para ser feliz. Eso se disfruta todos los días».

Y por si no fuera poco, el susodicho cumplió años hace pocos días y la actriz no dudo en hacerle una felicitación en redes sociales para no dejar en duda el gran amor que le tiene al empresario. Sus seguidores en Instagram estallaron de emoción.