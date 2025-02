Horror en Las Vegas: Mujer de 26 años muere de un disparo en la cabeza

Los habitantes de la casa se fueron a dormir de madrugada y no fue hasta pasadas las 3:00 p.m. del domingo cuando encontraron el cuerpo.

Ahí no había ninguna fiesta», declaró Alejandro Rodríguez, tío de la víctima, a Telemundo Las Vegas.

Para los familiares de Marisela, el principal sospechoso del homicidio es su novio, quien, según ellos, no actuó solo.

Mariana Rodríguez, madre de la joven, expresó su dolor por la pérdida de su hija.

«Es algo doloroso, no me explico cómo alguien puede hacerle daño a mi hija. Mi hija no era mala», dijo entre lágrimas.

Marisela Rodríguez deja atrás a tres pequeños que ahora enfrentarán la vida sin su madre.

Las autoridades han detenido a unas 85 millas del Sur de Las Vegas, a Steven Flores, señalado como el presunto asesino de la joven Marisela Rodríguez.