“Bueno, seguramente ya Frederick te contó todo, pero lo volvemos a decir una nueva villa ya no va a estar, la típica casa con todos los lujos y la cabaña, sino un lugar completamente único se pudiera decir, para todos los atletas que se va a estar dividiendo por ahí de cierta manera, donde, van a estar juntos pero no revueltos ambos equipos”.

“Vamos a tener esa nueva experiencia, se pudiera decir compartiendo mucho más de los atletas. No tengo entendido que tantas horas van a poder ver extra, por medio de la pagina de Telemundo, pero pues ponle que algo así Casa del Exatlón. No sé como se le pudiera decir de famosos y contendientes”.

¿Tú qué les recomendarías o qué les aconsejas a los nuevos participantes?

“Yo trataba de ser muy consciente del momento, entonces. Si ya estás ahí, aprovéchalo, porque hay mucha gente que por empezar quiere estar en ese lugar. O sea, hay mucha gente que mataría por estar en el lugar de ellos, entonces una, aprovecharlo y dos, todos están en las mismas condiciones, todos van a tener lo mismo. Todos van a tener que si la comida igual que si el cuerto igual. Entonces creo que se trata de aprovechar cada una de las situaciones y de adaptarse”.

“O sea, es un momento nada más, son cuatro meses, obviamente, si duras todo el programa donde tienes que adaptarte a lo que hay. O sea, pensar que eso es lo único que hay y no estar pensando de que es que me pudieran dar, es que me pudieran dar, es que me pudieran dar el otro, porque mientras más como que te vas enojando con la situación, pues peor te va en lo que realmente es importante, que es a la hora de pasar los circuitos”. Archivado como: Marisela Chelly Cantú Exatlón