Maripily y Alfredo Adame vuelven a protagonizar enfrentamiento

Uno de ellos fue el polémico actor mexicano Alfredo Ademe, quien no tuvo piedad en sus palabras para Maripily

«Maripily» no dudó en expresar abiertamente su opinión sobre Aleska, dejando claro su descontento con el comportamiento de su compañera.

«Es ansia de darte una importancia que no tienes, por lo menos aquí no la tienes», fue algo de todo lo que le dijo Adame a la puertorriqueña.

«En cuanto a traiciones y falsos halagos que la verdad no convences, esto es ansia de protagonismo», le dijo el actor.

«Maripily, en los últimos 20 días, lo unico que he escuchado de tus labios son ‘soy tengo, soy soy, mis chicas, mi casa», comenzó diciendo Adame.

Maripily le responde

La puertorriqueña no dudo en responder a lo que el mexicano le estaba diciendo, lo interrumpió y dijo: «Eres un alacrán».

«Eres una persona que siempre habla mal de las mujeres, de ti espero lo peor, de ti esperaba este posicionamiento», le respondió.

«No me interesa nada de lo que hables, no me va a quitar mi seguridad ni nada de lo que tengo», dijo con mucha firmeza.

La puertorriqueña no se dejó intimidar por Alfredo Adame ya que le respondió con mucha confianza, pero no todo terminó ahí.