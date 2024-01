¿Se pelean por Lupillo Rivera? Maripily se lanza contra Thali García por sorprendente razón

Maripily yThali García se declaran la guerra

LCDLF se pone cada vez más intensa

¿Lupillo Rivera tuvo la culpa? La Casa De Los Famosos 4 fue el campo de una verdadera batalla, después de que los bandos comenzaron a hacerse más notorios. Y es que Maripily y Thali García no dudaron en declararse la guerra, después de que la presentadora mexicana se salvó de la eliminatoria. Mientras que la puertorriqueña demostró su molestia y no dudó en llamar «chismosa» a la sonorense, tras escucharla hablar de cierto miembro de la casa. A través de redes sociales, los fanáticos no dudaron en elegir a una de las integrantes del famoso reality show y declararon a quién apoyan. MARIPILY Y THALI GARCÍA SE DECLARAN LA GUERRA Los roces y tensiones siguen a cada habitante de La Casa De Los Famosos 4, por lo que las peleas no tardaron en hacerse presentes. Todo parece indicar que la situación comenzó por un comentario por parte de Leslie Gallardo, quien insinuó que deseaban sacar a Maripily. La famosa no dudó en respingar tras enterarse que la posible culpable de este rumor fue Thali García, quien podría haber dado esa idea a los demás miembros. Los ánimos se calentaron a tal grado que ambas mujeres protagonizaron tremenda pelea… ¡donde hasta Lupillo Rivera salió ‘embarrado’!

¿Qué pasó? En el video que circuló sobre la pelea, se puede observar cómo Thali está detrás de Maripily mientras ella se arreglaba en el tocador. «En el cuarto de allá hablas de acá. A mí no me vas a sorprender, a mí me vas a sorprender ahorita», dijo Maripily. «Te vas a sorprender cuando salgas», dijo Thali hacia Maripily ante la tensión que surgió por el rumor de las votaciones. «Te salvaron, pero no te pueden salvar otra vez», le señaló Maripily a Thali. «No te preocupes, no te preocupes porque ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a ver quién es la chismosa, quién está llevando el veneno».

¿Sigue la tensión? El conflicto adquirió una nueva dimensión cuando Thali, visiblemente afectada por la situación, decidió manifestar abiertamente su molestia. «Te recuerdo que yo nominé a alguien la semana pasada, porque dijiste que era un infiltrado», destacó la mexicana hacia la boricua. «No me interesa, no me interesa lo que dijiste. No me interesa», le recalcó la puertorriqueña con enojo, mientras seguía arreglándose. «No hables cuando la gente no esté de frente, a mí no me pongas a Lupillo en el chisme», destacó con la voz en alto Maripily.

¿Lupillo Rivera fue el culpable? Mientras los hechos ocurrían, Lupillo Rivera se encontraba recostado en una de las camas sin entrometerse en la pelea de las mujeres. Pero la situación empeoró cuando ambas comenzaron a hablar del cantante de música regional mexicana. «Ayer, lo que dijiste. Espera a que las chicas estén», le dijo Maripily a la sonorense, quien no dudó en contestar: «Entonces ¿en Lupillo tampoco confías, tampoco confías?». «No metas a Lupillo, no metas a más gente», fue la respuesta de la boricua ante la supuesta falta que cometió Thali García en el reality.

«Cállate y espera» La situación fue subiendo de nivel, cuando Maripily no dudó en irse contra García y le gritó que debería guardar silencio. «Cállate la boca y espera a que la gente esté de frente, cállate la boca y espera. No sigas con lo mismo, cállate la boca. Ahora estás metiendo a Lupillo en su cumpleaños», declaró. «A mí no me grites, Maripily. A mí no me grites. No me vas a callar, no me vas a decir tú cuándo callarme», destacó la presentadora con molestia, pero manteniendo la calma. «No metas a Lupillo, no lo metas», fue lo último que dijo la puertorriqueña antes de que fueran interrumpidas por la Divaza.

«¡Esa Maripily me tiene harto! ¡Quiere que la saquemos!», «Maripily en una semana ya me tiene harta», «Esta señora es muy grosera, se pasó. No tiene educación», aseguraron. Los fanáticos expresaron su apoyo incondicional, ya sea a Maripily o a Thali García, y las plataformas en línea se inundaron de mensajes, memes y comentarios. «No me gusta nada cuando la gente se defiende con gritos, me da algo», «Desde el día 1, me cayó mal, es demasiado grosera y prepotente», detallaron.