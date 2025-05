¡Maripily estalla tras salida de Lupillo de la Casa de los Famosos: ‘Tu participación fue básica y predecible’!

La empresaria puertorriqueña, quien tuvo fuertes roces con Lupillo durante su edición, no tardó en pronunciarse.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí”, dijo visiblemente afectado.

El cantante de música regional mexicana sorprendió a todos la noche del miércoles al anunciar su salida de La Casa de los Famosos All Stars.

“Ojalá que estés bien de salud, que no esté pasando nada con tu salud. Como nos tienes acostumbrados a tus giros inesperados y estrategias ya no sé qué creer. Ojalá esté todo bien”, señaló.

La también actriz y presentadora aseguró que, aunque le desea buena salud, no puede evitar desconfiar.

“¡Ay, Lupillo! Tu participación fue tan básica y predecible, pero no olvides que el show continúa, papi”, agregó.

Con su estilo frontal, Maripily no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el rol de su excompañero en el programa.

Justifica su salida y antepone a su familia

Mientras tanto, Lupillo ofreció unas palabras tras su salida, defendiendo su decisión y dejando claro que su prioridad es la familia.

“Estoy muy tranquilo y muy satisfecho con la decisión tomada porque es mi cuerpo y es mi vida”, dijo este jueves.

El cantante también aprovechó para responder a quienes dudan de sus motivos, mencionando el peso de sus responsabilidades personales.

“Tengo 6 hijos, tengo 9 nietos, yo no voy a arriesgar eso por 200 mil dólares y por un juego y por unas personas que simplemente no me quieren”, declaró con firmeza.