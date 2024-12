Maripily Rivera y Poncho De Nigris protagonizan feroz pelea en vivo en La Casa de los Famosos

Este comentario no pasó desapercibido para Poncho, quien defendió su postura con firmeza.

La boricua, conocida como el «huracán boricua», no tardó en responder y la discusión se intensificó rápidamente.

Maripily Rivera no se quedó callada ante las provocaciones de Poncho De Nigris.

Los artistas intensifican la disputa en redes sociales

«Yo no soy ningún Lupillo, yo soy Don Poncho De Nigris», aseguró, exigiendo respeto y afirmando que nunca le faltó al respeto.

A lo largo de la pelea, ambos mencionaron a sus seguidores y afirmaron que, en caso de enfrentarse en una de las eliminaciones de La Casa de los Famosos, no tendrían problemas en ganarle al otro.

Maripily Rivera, visiblemente molesta, no dudó en lanzar un fuerte mensaje. «Si nunca has tenido una mujer que te ubique, aquí la tienes», dijo, dejando en claro que no le temía a Poncho.

Fue entonces cuando la discusión se desvió a insultos más personales, con Poncho llamando a Maripily «gorila con testosterona» y sugiriendo que «parece hombre» debido a su actitud y tono de voz en el set.