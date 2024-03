Maripily estalla contra Lupillo Rivera y a gritos se declaran la guerra en ‘La Casa de los Famosos 4’

Después de estos hechos, los fans del cuarto Tierra y del cantante no dudaron en expresar su apoyo a Rivera.

Pero el hermano de Jenni Rivera no fue el único ‘afectado’ ante esta explosión de sinceridad de la puertorriqueña.

El ‘huracán’ boricua, decidió soltar ‘las verdades’ de los integrantes del cuarto Tierra y no dudó en estallar contra Lupillo Rivera.

«Melaza tu hablaste mal de mi, porque Ari me dijo que tu hablabas mal de ella», destacó la actriz durante el enfrentamiento.

Este enfrentamiento público ha dejado a muchos boquiabiertos, ya que Maripily no ha escatimado en sinceridad al expresar sus opiniones sobre Lupillo Rivera.

Asimismo, la actriz no dudó en decirle a Lupillo Rivera que no era ‘leal’ a sus compañeros de cuarto y que los demás debían conocer sus estrategias.

Sin embargo, Lupillo Rivera no ha sido el único en verse afectado por esta explosión de sinceridad, aunque sí a la persona que le declaró la guerra.

«Te molesta que haya una igual que tu, una gritona que no se deja por ti. Tu estas acostumbrado a que se queden callados, pero esta no se queda callada», le contestó la figura pública.

Ante la situacion, Lupillo no se quedó callado y decidió hablar sobre el país de Maripily, destacando que su actitud dejaba ‘que desear’.

«Te gusta humillar»

La fiereza de Maripily al enfrentar a Lupillo Rivera cara a cara ha generado un intenso debate en redes sociales, debido a la forma en que se desarrollará LCDLF.

«Tu eres Lupillo Rivera y yo soy Maripily Rivera. Tu tienes 30 años y yo 25. Porque a ti te gusta humillar, pero esta no se deja humillar», aseguró.

«Yo lo se que Puerto Rico me ama, y como me ama, me veras peleando en una silla contigo. Porque esta boricua te va a dar candela, soy tu pesadilla», finalizó

Ahora, los internuatas aseguraron que esta semana «sacarán» a Maripily, debido a que Lupillo dio la ‘orden’. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ.