Maripily confiesa si hizo las paces con Lupillo Rivera y dice qué fue lo último que le dijo

«Todavía estaba con gafas que no me quería ni ver, hasta parece que tiene vergüenza», declaró la famosa puertorriqueña.

¡No lo quería ni ver!

Sin embargo, fue después de la victoria de Maripily que se arrojó luz sobre la verdadera naturaleza de su relación con Lupillo Rivera.

La modelo destacó que al momento de despedirse de sus compañeros, no dudó en evitar a Lupillo Rivera por la actitud que tuvo hacia ella.

«Yo me despedí de mis compañeros, pero de él no, no me despedí para nada», añadió la famosa, tras ganar el reality show.

«Él se creía que yo era una sanganita por ahí, él me vino a hablar casi al último», destacó para Suelta la Sopa.