El día que Mario Guevara debutó en el cine con ‘Boca del Lobo’

En 2019, Mario Guevara, periodista salvadoreño con una destacada trayectoria cubriendo temas de inmigración, dio el salto al cine documental con el estreno de Boca del Lobo, una producción que retrata su labor como reportero principal de MundoNow.com.

Dirigido por Jesse Moss y producido por Concordia Studio para la sección Op-Docs de The New York Times, el cortometraje tuvo su estreno oficial el 4 de mayo de 2019 en el Festival de Cine de Tribeca, dentro de la categoría Tribeca N.O.W.

Una mirada íntima a la vida migrante

“El periodismo es mi forma de servir a la comunidad”, expresó Guevara tras el estreno. Boca del Lobo documenta su trabajo en la cobertura de operativos de ICE, crisis migratorias en la frontera con México, y su cercanía con las comunidades latinas desde su base en Atlanta, Georgia.

Durante su paso por MundoHispánico, medio en el que trabajó desde 2008, Guevara publicó decenas de reportajes y videos exclusivos sobre redadas, desastres naturales y casos de interés humano que marcaron la agenda latina en EE.UU.

Reconocimiento al periodismo hispano

“Las historias que Mario está documentando son sumamente importantes”, afirmó en su momento René Alegría, CEO de Mundo Hispano Digital Network. “Nos enorgullece que Concordia Studio y The New York Times hayan amplificado su trabajo”.

Boca del Lobo representó un hito para el periodismo latino al llevar una voz comunitaria a uno de los festivales de cine más importantes del mundo.

