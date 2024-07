Mario Bezares revela cuáles fueron las últimas palabras de Paco Stanley

«Te espero ahí afuera, sorondongo, me dice», fueron las últimas palabras de Paco Stanley, según Bezares.

«Fue lo último que yo hablé con él», afirmó Bezares, visiblemente afectado por el recuerdo al hablar con el resto de los integrantes de la casa.

Bezares también relató cómo vivió el momento del asesinato. Según él, estaba saliendo del baño cuando escuchó las detonaciones.

«Cuando yo salgo del baño porque los lavabos estaban afuera oigo las detonaciones, me oculto, me vuelvo a asomar y no los veo», describió refiriéndose a los atacantes.

«Veo a la gente que estaba debajo de las mesas y vuelven otra vez las detonaciones y me vuelvo a meter, entonces me quedo en el baño», reveló.