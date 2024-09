Mario Bezares revela la verdad sobre la trágica muerte de su hermano “Calixto”

«Recibió quimioterapias. Se le cayó el pelo. Mucha gente dijo que tenía sida y no es cierto, carajo», expresó Bezares.

“Gente dijo que tenía sida. No es cierto”, aclaró Bezares, visiblemente afectado.

El dolor de la enfermedad y los falsos rumores acompañaron los últimos días de Rodolfo.

“Cobardemente, no quería ir a verlo porque no era mi hermano. Lo veía ya consumido”, confesó Mario entre lágrimas.

A pesar de la distancia en los últimos momentos, Rodolfo pidió a Mario que cuidara de su madre y hermana.

“Se empeora. Le dan muerte clínica. Se va a la casa y yo, una noche que llego, me quedó solo con él. Me agarra de la mano y le dije: ‘Estás harto, verdad, cabrón y me hace: ‘sí’”, recordó Bezares.